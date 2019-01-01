В Прикамье награждены предприятия-победители конкурса «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 10 сентября, координатор проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия», депутат Государственной думы Денис Кравченко с рабочим визитом посетил Пермь. Об этом сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Парламентарий встретился с главой региона Дмитрием Махониным, посетил ПАО «НПО «Искра» и ПАО «Мотовилихинские заводы», а также наградил победителей конкурса «Локомотивы роста» партии «Единая Россия».

«Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на поддержку и развитие реального сектора экономики, — рассказал Денис Кравченко. — Мы тесно взаимодействуем с правительством России, в том числе в части реализации национальных проектов. И главное в нашей работе — повышение благосостояния граждан».

Также к участникам конкурса обратились председатель регионального общественного совета партпроекта «Локомотивы роста», депутат Государственной думы Алексей Бурнашов, заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Григорьев и региональный координатора партийного проекта «Локомотивы роста», председатель Пермского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Теплов.

Вячеслав Григорьев отметил, что при поддержке проекта «Локомотивы роста» в Прикамье были выработаны предложения в общенациональный план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. «Важно, что на одной площадке мы можем аккумулировать ресурсы «Единой России», депутатского корпуса, промышленников, бизнесменов и частных предпринимателей», — подчеркнул Григорьев.



Алексей Бурнашов объявил, что пермский региональный конкурс «Локомотивы роста» — первое подобное мероприятие в России. «Я не всегда был политиком. Опыт работы в промышленности позволяет мне вести законотворческую деятельность в профильном комитете в Госдуме, а также выступать экспертом в этой области», — сказал Бурнашов.

Цель конкурса — отметить предприятия региона, где есть рост выручки более 15%, поощрить динамично развивающиеся предприятия Прикамья. Конкурсный отбор производился на основе статистического анализа 300 предприятий.



В лидерах оказались следующие компании:

ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат»;

ООО «Уралбумага»;

ОАО «Суксунский оптико-механический завод»;

НПО «Аэросфера»;

АО «Сарановская шахта рудная»;

ООО «ИНГК-Промтех»;

ООО «Метатрансстрой»;

ООО «Пермская химическая компания»;

ООО «Производственная фирма «Сокол»;

ООО «Юговской комбинат молочных продуктов»;

ООО «Ергач»;

ООО «Краснокамский ремонтно-механический завод»;

ООО «Инкаб»;

АО «Пермский мукомольный завод»;

ООО «Иксолла»;

ООО «Кабельный завод КАБЭКС»;

АО «Медисорб»;

АО «Пермалко»;

УК «Лысьвенские заводы»;

ООО «Джон Крейн-Искра»;

АО «Пермтрансжелезобетон»;

ООО «Сода-хлорат».

Наиболее успешные компании — ООО «Еврохим — Усольский калийный комбинат», ООО «Уралбумага» и ОАО «Суксунский оптико-механический завод» — представили свои достижения в виде презентаций и имиджевых роликов.

Конкурс «Локомотивы роста Пермского края» планируется проводить ежегодно.

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