В Перми проголосовали почти 20% избирателей Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми по состоянию на 12:00 в выборах губернатора Пермского края приняли участие 19,84% избирателей (153 157 человек). Самая высокая явка — в Ленинском (24,6%), Орджоникидзевском (23,52%) и Кировском (20,8%) районах, сообщает избирательная комиссия Пермского края. Самиая низкая — в Индустриальном (19,84%), Свердловском ؙ(19,1%) и Дзержинском (18,23%) районах. В Мотовилихинском районе проголосовали 17,84% избирателей.

Всего в Пермском крае явка на 12:00 составила 26,82% (535 308 человек).

Больше половины избирателей проголосовали в Косинском (57,53%), Кишертском (52,13%) и Юсьвинском муниципальных округах (51,22%). Самая низкая активность пока наблюдается в Березниках (14,45%), Александровске (17,66%) и Краснокамске (19,18%).

В крае работают 1798 избирательных участков. В списки избирателей включены порядка 2 млн человек.

Обоснованных жалоб в Избирательную комиссию Пермского края не поступало. По возникающим вопросам круглосуточно работает горячая линия связи с избирателями ЦИК РФ 8 (800) 200-00-20. Звонок бесплатный. Также работает телефон горячей линии Общественной палаты Пермского края +7 952-649-64-05.

Евгений Тверетинов, художественный руководитель КГБУК «Пермский губернский оркестр»:

— Я воспитан как законопослушный рмский губернский оркестр»: гражданин. И, конечно, многое зависит от того, какая позиция у людей. Можно на кухне жаловаться на судьбу, но это не решение вопроса. Поэтому личное участие через выборы позволяет быть причастным к процессам в нашей стране. Эта жизненная позиция, которая сформирована ещё с юных суворовских лет.

Я рад, что у моего сына такая же самостоятельная и принципиальная позиция. Мы должны не только возмущаться, но и участвовать в судьбе края, взять на себя ответственность. В этом и есть основная причина.

Борисов Михаил Александрович, член Общественной палаты Пермского края, председатель комиссии по общественному контролю:

— Сегодня последний день, когда каждый из нас может сделать свой выбор. Мы выбираем будущее нашего региона. Мы должны понимать, по какому вектору мы должны дальше двигаться. И мы должны поддержать того кандидата, которого считаем достойным. Все наши действия, вся наша работа не должны останавливаться и должны идти по уже заданному направлению.

За нас не могут сделать выбор. Это неправильное толкование, неправильное понимание многих. Мы должны проявить свой гражданскую активность и прийти, и проголосовать. Чтобы не было никаких мыслей, что за нас уже кто-то сделал выбор. Сегодняшние выборы — это реальный инструмент для того, чтобы быть в теме, отдать свой голос. И чтобы мы знали, в каком ключе всё дальше будет развиваться в нашем регионе.









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