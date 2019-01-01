Избирком направил жалобу в прокуратуру по факту возможного подкупа избирателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края направила запрос в прокуратуру, в котором просит проверить информацию о розыгрыше за селфи с избирательного участка. Об этом ведомство сообщает на своей странице в «Инстаграме». Розыгрыш проводит «некто от имени Пермского порохового завода». На фото должен быть работник завода без маски (чтобы идентифицировать личность) с незаполненным бюллетенем. При этом участие в конкурсе является добровольным.

«Обращаем внимание, что, согласно законодательству, запрещены какие-либо розыгрыши, лотереи, которые ставят выигрыш в зависимость от результатов голосования за одного из кандидатов», — заявили в избиркоме. И отметили, что избирательные комиссии к этой инициативе отношения не имеют.





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