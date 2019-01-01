Евгения Пастуховажурналист
Явка на выборах составила почти 25%
Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 10:00, включая результаты досрочного голосования 11 и 12 сентября, составляет 24,5%, или 488 669 человек. Об этом сообщает избирательная комиссия Пермского края
Наибольшая активность избирателей фиксируется в:
— Косинском округе (53,54%);
— Юсьвинском округе (49,11%);
— Кишертском округе (49,11%).
Самая низкая явка — в:
— Березниках (12,18%);
— Александровском МО (14,61%);
— Краснокамском ГО (17,07%).
По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходит без серьёзных нарушений. Обоснованных жалоб в избирательную комиссию Пермского края не поступало.
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