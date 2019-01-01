Евгения Пастухова журналист Явка на выборах составила почти 25% Поделиться Поделиться Твитнуть

Средняя явка участников голосования по Пермскому краю по состоянию на 10:00, включая результаты досрочного голосования 11 и 12 сентября, составляет 24,5%, или 488 669 человек. Об этом сообщает избирательная комиссия Пермского края

Наибольшая активность избирателей фиксируется в:

— Косинском округе (53,54%);

— Юсьвинском округе (49,11%);

— Кишертском округе (49,11%).

Самая низкая явка — в:

— Березниках (12,18%);

— Александровском МО (14,61%);

— Краснокамском ГО (17,07%).

По информации Общественной палаты Пермского края, голосование проходит без серьёзных нарушений. Обоснованных жалоб в избирательную комиссию Пермского края не поступало.

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