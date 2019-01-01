Сын зампредседателя совета директоров «Уралкалия» выиграл вторую гонку «Формулы-2» в сезоне Поделиться Поделиться Твитнуть

Россиянин Никита Мазепин — сын заместителя председателя совета директоров ПАО «Уралкалий Дмитрия Мазепина — второй раз в своей карьере и в сезоне выиграл этап престижных автогонок в классе «Формула-2» («дочерние» соревнования «Формулы-1»). Произошло это в субботу, 12 сентября, на Гран-при Муджелло в одноимённом итальянском городке по итогам 17-го этапа нынешнего сезона.

Мазепин, выступающий за британскую команду Hitech, на 4,4 сек. обошёл своего партнёра по команде, итальянца Луку Гьотто. На третьем месте оказался швейцарец Луи Делетраз.

В общей квалификации сезона Мазепин занимает пока пятое место со 127 набранными очками.

Лидером сезона является Мик Шумахер — сын знаменитого Михаэля Шумахера — с 153 набранными очками.

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