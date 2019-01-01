В первый день голосования явка на избирательных участках Пермского края составила 13% Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации краевой избирательной комиссии, в первый день голосования, 11 сентября, явка на избирательных участках региона составила 13% от жителей, имеющих право голоса.

Напомним, в Пермском крае с 11 по 13 сентября проходят выборы губернатора, а также дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания по трём избирательным округам № 2, 13,17, а также более 20-и муниципальных избирательных кампаний.

Основной день голосования – воскресенье, 13 сентября, но избиратели имеют право проголосовать досрочно 11 и 12 сентября.

Андрей Климов, член Совета федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Пермского края:

— Выборы важны для Пермского края. Я бы хотела начать с того, что эти выборы начинаются после того, как мы приняли обновленную конституцию. Она дает дополнительные полномочия в том числе и органам региональной власти. И этими полномочиями мы должны воспользоваться для того, чтобы повысить благосостояние жителей нашего края. Мы сегодня выбираем человека на особый пост. Человек на этом посту персонально отвечает за все, что происходит в Пермском крае. Но не только это. Он отвечает еще за то, как будет жить Пермский край и сейчас и в будущем. Причем не только в ближайшем будущем. Поэтому каждый из нас должен очень серьезно отнестись к этим дням – к выборам губернатора Пермского края. Свой выбор я сделал.





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