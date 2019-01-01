МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство внутренних дел России подготовило новые правила сдачи экзамена на получение водительских прав. Об этом сообщает «МВД медиа».

По проекту, экзамен будет проходить исключительно в условиях реального дорожного движения, проверку навыков на закрытых площадках планируют отменить с 1 апреля 2021 года.

Кроме того, скорректирован перечень нарушений, за которые начисляются штрафные баллы, — их разделили на подгруппы. Грубые ошибки перенесут в отдельный блок, и если экзаменуемый их совершает, то экзамен автоматически будет считаться неудачным. Экзамен может считаться успешным, если кандидат наберёт менее пяти «негрубых» штрафных баллов.

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