Елена Синица В Перми возобновил работу музей миниатюрной железной дороги Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми с 11 сентября после пандемии вновь начал работу музей ParmaModul, специализирующийся на показе миниатюрной техники, прежде всего — макетов железной дороги.

Авторы расширяют экспозиции и строят участок альпийской железной дороги, при этом кроме железнодорожных составов в макеты добавляются и автомобильные дороги с автомобилями.

Музей расположен по адресу ул. Грачёва, 19. Время работы пока не стабилизировалось. Например, 12 сентября часы работы — 10:30–15:00.

Посещение возможно только при наличии маски.

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