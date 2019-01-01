Михаил Суслов В Пермском крае разрешена работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах Но запрет на работу детских развлекательных центров сохраняется Поделиться Поделиться Твитнуть

Оперштаб по борьбе с коронавирусом дал разрешение на возобновление работы детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах Пермского края.

При этом сотрудники обязаны проверять у посетителей температуру тела и наличие масок, а посетители должны придерживаться социального дистанцирования. Столы в фуд-кортах должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга.

При этом оперштаб сохранил запрет на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, расположенных в ТЦ, и «иных развлекательных и досуговых учреждений».

Кроме того, продлён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.

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