Новые подрядчики вышли на достройку семи домов ЖК «Любимов» Поделиться Поделиться Твитнуть

На правобережье Березников продолжается строительство 11 домов ЖК «Любимов». На площадки для достройки семи домов, с предыдущими подрядчиками которых ранее были расторгнуты контракты, уже вышли строители, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Напомним, ранее Корпорацией развития Пермского края были расторгнуты договоры с подрядчиками, нарушившими условия договоров, на строительство 12 домов микрорайона.

В августе Корпорация развития заключила четыре договора подряда на достройку домов на ул. Строителей 1, 2, 3, 4. Достройкой дома на ул. Строителей, 1 занимается ООО «СК «Термопласт», дома на ул. Строителей, 2 — ООО «Строй-Комплект», дома на ул. Строителей, 3 — ООО «Пермархпроект», дома на ул. Строителей, 4 — ООО «ГиперСтрой». Все организации местные, занимаются строительством жилых и нежилых зданий в Пермском крае более 10 лет.

В сентябре заключены договоры подряда по ещё трём домам. На дома на ул. Дощеникова, 1, 3 и ул. Г. Братчикова, 2 вышел подрядчик ООО «СЗ «Строй-Союз». Компания зарегистрирована и ведёт строительные работы в регионе более двух лет.

В сентябре планируется подписание ещё трёх договоров на достройку домов — на ул. Ростовской, 9, ул. Г. Братчикова, 6, 12. Документы находятся на подписании.

Продолжается отбор подрядных организаций на дома по ул. Братчикова, 4 и 8.

Также в 15-м квартале микрорайона продолжает возведение трёх домов компания «Интерстрой», работы идут в графике. В 6-м квартале ЖК компания «Стройтрансгаз» ведёт строительство самого большого дома микрорайона на ул. Строителей,10.

Напомним, в рамках рабочего выезда на площадку и. о. первого председателя правительства края Григория Невоструева компании-подрядчику было дано поручение мобилизовать трудовые ресурсы, краевой минстрой взял ситуацию на контроль и ведёт переговоры со строительным сообществом для решения вопроса дефицита рабочей силы на стройплощадках края.

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