Врио губернатора проголосовал на выборах главы региона Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин утром в пятницу, 11 сентября, проголосовал на выборах, в которых сам же и участвует.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— Сегодня день голосования и регион голосует за свое будущее на следующую пятилетку. Поэтому очень важно прийти и проголосовать за того кандидата, кого тот или иной житель Пермского края считает достойным быть губернатором Пермского края. Я свой выбор сделал. Надеюсь, что буду не один в своем выборе. И надеюсь, что мы дальше продолжим ту политику, которую мы проводили последние месяцы.

Напомним, выборы губернатора впервые растянуты на три дня — с 11 по 13 сентября.

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