Подписана Дорожная карта по взаимодействию организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с промышленным комплексом региона Поделиться Поделиться Твитнуть

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

В четверг, 10 сентября, состоялось подписание Дорожной карты по взаимодействию организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае с промышленным комплексом региона. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Документ о взаимодействии подписал глава Пермского края Дмитрий Махонин. Подписи поставили также руководители основных предприятий «ЛУКОЙЛа» в крае Олег Третьяков и Сергей Андронов.

Мероприятия Дорожной карты направлены на повышение эффективности взаимодействия предприятий Пермского края с организациями Группы «ЛУКОЙЛ» в областях промышленной кооперации, развития цифровых технологий, системы подготовки специалистов, обмена лучшими практиками в области менеджмента и экологии. Реализация мероприятий Дорожной карты будет осуществляться в период с 2020 по 2024 год. Результатом совместной работы станет увеличение доли отечественных эффективных технологий, оборудования, систем и материалов, программных продуктов, используемых на объектах Группы «ЛУКОЙЛ».

Организации Группы «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае сегодня являются одними из ключевых заказчиков продукции региональной промышленной кооперации. Объём заказов предприятий группы, размещённых у поставщиков Пермского края, показывает непрерывную положительную динамику роста.

— «ЛУКОЙЛ-Пермнефтергсинтез» поставил перед собой задачу стать лидером с точки зрения основных показателей эффективности. А скорость взаимодействия, как между компаниями, так и внутри них, зачастую определяет эффективность бизнеса, — отметил генеральный директор нефтеперерабатывающего завода Сергей Андронов. — Для нас очень важно выстраивать плотные кооперационные связи с местными производителями. Ежегодно мы закупаем более 11 тыс. наименований товаров, не считая услуг и программных продуктов, 5 млрд руб. тратим на капремонт завода, еще 7 млрд руб. — на поддерживающие инвестиции. Всё это мы закупаем у региональных подрядчиков. Перед нами огромный фронт работы, поэтому мы приглашаем все заинтересованные в сотрудничестве компании участвовать в тендерах и вместе с нами развивать экономику региона.

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