Григорий Серёдкин В выходные воду отключат в 27 домах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

В ближайшие выходные, 12 и 13 сентября, без холодной воды останутся 27 пермских домов в двух районах. Об этом сообщает «Ветта» со ссылкой на диспетчерскую службу «Новогора-Прикамье».

Так, в субботу, 12 сентября, с 09:00 до 15:00 воду отключат в домах по адресам:

— ул. Архитектора Свиязева, 16, 17, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 28а, 28б, 30;

— ул. Космонавта Леонова, 51;

— ул. Чердынская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29.

С 09:30 12 сентября по 09:30 13 сентября воды не будет по адресам:

— ул. Героев Хасана, 105, 74, 76, 78, 92, 98.

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