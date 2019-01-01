Благодаря промкооперации в Октябрьском создано 600 новых рабочих мест Поделиться Поделиться Твитнуть

В рамках рабочей поездки в Октябрьский городской округ глава Пермского края Дмитрий Махонин ознакомился с работой​ ООО «Стройтехсервис».​ Предприятие строит и обустраивает скважины для компании «ЛУКОЙЛ-Пермь», сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Отметим, что только за 2020 год в рамках кооперации компания оказала услуги крупнейшему нефтедобытчику на сумму около 1 млрд руб.

Дмитрий Махонин, глава Пермского края:

— Компания​ создавалась «с нуля» для обустройства скважин и дорог к месторождениям. Кооперация с крупным заказчиком позволила трудоустроить уже порядка 600 человек из Октябрьского. Можно сказать, что это точка роста. Промкооперация помогает решить проблему с оттоком населения и снизить уровень безработицы.

В марте компания стала участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Планируется, что в ближайшие полгода благодаря повышению производительности труда компания сможет​ ускорить​ строительство нефтяных скважин на 10% — с 118 до 106 суток — и на те же 10% увеличить выработку каждой строительной бригады. Также, в рамках реализации нацпроекта, сотрудники компании пройдут обучение основам бережливого производства.

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