Михаил Суслов Пермский край стал лидером в России по количеству заявлений по голосованию на удобных избирательных участках Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край занял первое место в России по количеству заявлений избирателей на прикрепление к удобному избирательному участку. По данным краевой избирательной комиссии, этим правом воспользовались почти 63 тыс. человек. При этом 250 из них выбрали один из 30 цифровых избирательных участков, расположенных в Москве.

Отметим, что с 28 июля по 8 сентября жители Пермского края могли выбрать удобный для себя участок для голосования по так называемому механизму «Мобильный избиратель». В Прикамье он применяется во всех региональных и федеральных кампаниях с 2017 года, и каждый раз он пользуется большой популярностью у жителей региона.

«Мобильный избиратель» предоставляет избирателям возможность проголосовать там, где им удобно: по месту фактического нахождения, а не по месту регистрации. Соответственно, они исключаются из списков избирателей по прописке, чтобы избежать двойного учёта и голосования.

Напомним, что с 11 по 13 сентября в Пермском крае пройдут выборы губернатора, довыборы по двум округам в региональное Заксобрание, а также более 20 муниципальных кампаний.

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