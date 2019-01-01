Михаил Суслов Минздрав РФ считает, что необходимо увеличить возраст продажи некрепкого алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай считает необходимым запретить продажу некрепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Об этом чиновник заявил в ходе пресс-конференции по случаю Всероссийского дня трезвости, который отмечается 11 сентября, передаёт ТАСС.

«Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении некрепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потреблённого алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем. Поэтому защита молодёжи является наиболее важной задачей», — отметил Олег Салагай.

Салагай добавил, что, по данным МВД, в России в результате ДПС ежегодно погибают или получают серьёзные травмы около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 21 года, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Минздрав уже не в первый раз предлагает данную инициативу. Так, в марте представил текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года (16,5% — пороговое значение крепости вина). Тогда Минфин России не поддержал законопроект, Минэкономразвития считало запрет необоснованным.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.