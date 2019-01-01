Перелёты из Перми по России подешевели на 26% Поделиться Поделиться Твитнуть

Стоимость авиаперелётов из Перми в города России «туда-обратно» в осенний туристический сезон снизилась на 26%: в среднем с 11,1 тыс. до 8,2 тыс. руб. Такие данные приводит интернет-сервис для путешественников Biletix.

Аналитики сервиса отмечают, что 99% забронированных в Biletix перелётов из Перми приходятся на российские курорты. В аналогичной период 2019 года этот показатель составлял 83%.



В целом по России средний чек на авиабилеты «туда-обратно», забронированные в январе — августе с вылетом в сентябре-октябре 2020 года, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 14,2 тыс. до 9,3 тыс. руб.

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