Свинокомплекс «Пермский» избавился от долга перед кипрским офшором Поделиться Поделиться Твитнуть

Решением Арбитражного суда Пермского края от 27 февраля 2020 года компании Kalkfeld Holdings Limited (Кипр) было отказано в удовлетворении исковых требований о взыскании с ОАО «Пермский свинокомплекс» вексельного долга, общая сумма которого составляла 832 млн руб. Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 19 июня 2020 года это решение оставлено без изменения. На сегодняшний день истекли все сроки возможных обжалований этого решения. Следовательно, свинокомплекс избавился от необходимости выплачивать офшору крупный долг.

Напомним, история этого долга возникла более десяти лет назад. Во времена приватизации бывшего ФГУП «Пермский свинокомплекс» предприятие находилось в процедуре банкротства. Конкурсным управляющим была назначена Мария Леонгардт, а крупнейшим кредитором являлась московская компания ЗАО «Премиум-Уголь». Общая сумма требований кредиторов составляла около 213,5 млн руб. Между ФГУП и «Премиум-Уголь» было заключено соглашение, по которому компания обязалась погасить все требования кредиторов в обмен на возможность управления созданным ОАО «Пермский свинокомплекс». Генеральным директором комплекса была назначена Светлана Хлюстова.

В 2007–2008 годах с помощью «своего» директора компания резко нарастила объём задолженности свинокомплекса. Так, 4 апреля 2007 года между АО «Пермский свинокомплекс» и ЗАО «Премиум-Уголь» было заключено соглашение, по которому заём комплекса от 27 ноября 2006 года из беспроцентного переоформлен в процентный, и подписан соответствующий договор на сумму 214,5 млн. В рамках этого договора было оформлено ещё восемь дополнительных соглашений, по которым сумма долга последовательно увеличивалась за счёт процентов. Также заём был переведён в долларовый эквивалент, а на сумму займа были выпущены векселя.

14 мая 2007 года между сторонами был заключён договор займа на сумму 990 млн руб. Затем в период с июня 2007 по декабрь 2008 года появились восемь приложений и девять дополнительных соглашений об увеличении долга за счёт процентов и также переводе долга в доллары и выпуске векселей на сумму займа с дисконтом 30%. В ходе кризиса 2008–2009 годов курс доллара вырос более чем на треть, соответственно, выросла и сумма «долга».

Все эти документы были подписаны Светланой Хлюстовой без согласования с Росимуществом как полномочным представителем стопроцентного собственника предприятия — Российской Федерации. Не было и согласования этих сделок в Минсельзхозе РФ, который вёл оперативное управление сельхозпредприятиями. Впоследствии ЗАО «Премиум-Уголь» уступило своё право требования к свинокомплексу офоршной компании «Эльберо Менеджмент» (Британские Виргинские острова), а та, в свою очередь, — другой офшорной компании Kalkfeld Holdings Limited (Кипр). О реальных собственниках кипрской фирмы данных нет, однако в судах «Премиум-Уголь» и Kalkfeld Holdings представляли по доверенности одни и те же адвокаты.

С иском о взыскании задолженности в размере 503,7 млн руб. и процентов в размере 32,4 млн руб. Kalkfeld Holdings Limited обратился в Арбитражный суд Пермского края 5 апреля 2010 года. Выиграв этот суд, компания Kalkfeld Holdings 11 января 2013 года обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском о банкротстве ОАО «Пермский свинокомплекс». Но представителям свинокомплекса удалось добиться судебного решения о рассрочке платежа: свинокомплекс обязали выплачивать кипрской фирме по 9 млн руб. ежемесячно и проценты – в целом более 11 млн руб. в месяц. После установления порядка рассрочки было прекращено и дело о банкротстве. С тех пор свинокомплекс перечислил «киприотам» более 180 млн руб., но долги всё равно росли.

Тем временем в декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело отношении бывшего генерального директора ОАО «Пермский свинокомплекс» Светланы Хлюстовой по факту превышения ею должностных полномочий. Приговором Краснокамского городского суда от 25 июля 2018 года она была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ.

Это позволило представителям свинокомплекса вновь обратиться в арбитраж с иском о рассмотрении дела о долге по вновь открывшимся обстоятельствам. При новом рассмотрении иска компании Kalkfeld Holdings было отказано в требованиях о взыскании долга.

На протяжении последних лет делом свинокомплекса занималась пермская юридическая компания «Бизнес-консалтинг». Юристы говорят, что теперь необходимо добиться возврата выплаченных ранее средств.

Артём Вахрушев, представитель ОАО «Пермский свинокомплекс»:

— В 2014–2015 годах компания Kalkfeld Holdings взыскала с ОАО «Пермский свинокомплекс» проценты и пени по вексельной задолженности. В течение 2013–2015 годов предприятие выплатило истцу 184,5 млн руб. Теперь наша задача — вернуть эти средства. Фактически они принадлежат Пермскому краю, поскольку собственником 100% акций ОАО «Пермский свинокомплекс» является государство. Рассмотрение заявления о повороте исполнения решения суда назначено на 7 октября 2020 года.

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