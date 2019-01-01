Длительные просрочки по автокредитам в Прикамье имеют более 8% заёмщиков Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2020 года 8,1% автокредитов имели просрок по выплатам от 30 дней и более.

Это 12-й результат среди 30 исследованных регионов.

Так, самые незначительные доли сильно просроченных автокредитов зафиксированы в Удмуртской Республике (5,5%), Москве (7,0%) и Санкт-Петербурге (7,0%), а самые высокие — в Краснодарском (12,4%) и Ставропольском (12,1%) краях и Новосибирской области (10,9%).

При этом, по сравнению с январём этого года, доля сильно просроченных автокредитов в Прикамье выросла на 1,6%.

Увеличение доли просроков зафиксировано во всех исследованных регионах. Наибольший рост отмечен в Ленинградской области (на 2,2%), Ставропольском крае (на 2%), Московской области (1,9%), Санкт-Петербурге (1,9%), Москве (1,8%).

Александр Викулин, генеральный директор НБКИ:

— В целом банки контролируют ситуацию с кредитными рисками своих клиентов в автокредитовании. Доля автокредитов с просрочкой остаётся на вполне приемлемом уровне, значительно более низком, чем в необеспеченном кредитовании. Как правило, автокредиты предоставляются гражданам с достаточно высоким значением персонального кредитного рейтинга. Вместе с тем некоторый рост доли автокредитов с просрочкой, отмеченный в 2020 году, во многом объясняется экономическими последствиями пандемии коронавируса. В этом смысле весьма полезными и своевременными оказались мероприятия государства по реструктуризации кредитов граждан, которые смогли затормозить процесс роста доли автокредитов с просроченной задолженностью.

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