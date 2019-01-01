Алиса Окулова Миграционный отток из Пермского края за год вырос на 25% Поделиться Поделиться Твитнуть

С января по конец июня 2020 года число уехавших из Пермского края превысило число прибывших на 2 тыс. человек: уехали 30 тыс. человек, прибыли 28 тыс. человек. Такие данные приводит Пермьстат.

Согласно статистике, это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшее число уехавших выбирали для постоянного места жительства регионы Уральского, Южного и Северо-Западного федеральных округов.

Прежде всего, уехавших привлекают Свердловская и Тюменская области, а также Краснодарский край.

Что касается прибывших из дальнего зарубежья, то официально в Пермский край переехал 201 человек, большинство из них — из Индии (162 чел.).

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