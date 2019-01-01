Отопление в Перми начнут запускать 15 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

На штабе по подготовке к зиме при администрации Перми решено, что тепло начнут запускать с 15 сентября, «не дожидаясь нормативной пятидневки с температурой ниже +8°» . Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на Instagram главы Перми Дмитрия Самойлова.

«Все понимают, что при такой температуре уже холодно и промозгло. Сначала запускаем социальную сферу, затем дома. Учитывая рельефность нашего города, обычно этот процесс занимает недели две-три. Город готов к приёму тепла, идёт заполнение систем отопления. Ближе к старту отопительного сезона в районах заработают «прямые линии», куда можно будет позвонить и сообщить о своей проблеме», — написал Дмитрий Самойлов.

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