Елена Лодыгина журналист Российская академия живописи, ваяния и зодчества отреставрирует свой корпус за 4,2 млн руб. Контракт на работы планируется заключить с ООО «Пермстроймет+» Поделиться Поделиться Твитнуть

ФГБОУ «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» провело конкурс с ограниченным участием на разработку проекта реставрации здания на ул. Ленина, 56, где размещается Уральский филиал академии. По итогам заседания конкурсной комиссии 9 сентября, контракт на разработку проектной документации планируется заключить с ООО «Пермстроймет+» на 4,2 млн руб.

Напомним, эта же компания сейчас занимается реставрацией учебного корпуса Пермского политехнического колледжа им. Н. Г. Славянова (стоимость контракта — 530,4 млн руб.) и ремонтом здания Театра-Театра (свыше 2 млн руб.).

Здание на ул. Ленина, 56 является памятником регионального значения «Губернский детский приют», построено по проекту пермского архитектора Василия Попатенко в 1889–1897 годы.

В ходе разработки проектной документации подрядчик должен провести комплексные научные исследования здания, подготовить задание на проектирование в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданным Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. Готовый проект необходимо согласовать с краевой инспекцией по охране памятников, а сметную документацию отправить на проверку в ФАУ «Главное управление государственной экспертизы».

На проектную документацию получить положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы. В техническом задании сказано, что при подготовке проекта реставрации подрядчик должен предусмотреть сохранение фундамента, крыши, цоколя, стен и лестниц здания. Провести ремонт систем водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования, молниезащиты, радиофикации, охранной и пожарной сигнализации и др. Срок выполнения работ — 195 рабочих дней.

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