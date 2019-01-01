Михаил Суслов Краевая общественная палата отправит следить за выборами более 5 тыс. наблюдателей Поделиться Поделиться Твитнуть

Общественная палата Прикамья отправит более 5 тыс. наблюдателей на 1,8 тыс. избирательных участков на время выборов губернатора региона.

Наблюдатели будут задействованы во все дни голосования, то есть 11 и 12 сентября во время досрочных выборов и 13 сентября в основной день голосования. При этом они будут присутствовать не только на стационарных избирательных участках, но и во время голосования «на дому».

Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края:

— Общая задача избирательных комиссий и наблюдателей — обеспечение законности и открытости выборов, выявление возможных нарушений и оперативное реагирование на них.



В Общественной палате отметили также, что свою работу начала горячая линия. Любой житель края может сообщить о возможном нарушении или задать вопрос, связанный с выборами, позвонив по номеру +7-952-649-64-05 или написав в соцсетях краевой Общественной палаты.

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