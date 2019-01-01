Студентами техникумов и колледжей Прикамья стали почти 18 тыс. человек Поделиться Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края подведены итоги приёмной кампании в краевых техникумах и колледжах. На «бюджет» в этом году поступили 14,7 тыс. студентов. Всего​ в учреждения среднего профессионального образования региона пойдут 17,7 тыс. первокурсников, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Наиболее востребованными среди абитуриентов края стали специальности, связанные с​ IT​ и программированием. Конкурс на данные специальности по сравнению с 2018 годом вырос более чем в два раза и достигает 16 человек на место.

Почти в два раза вырос конкурс на специальности «Технология машиностроения» и «Туризм». Около десяти человек на место — на специальности «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов», «Компьютерные системы и комплексы» и «Дошкольное образование».

Средний балл аттестата абитуриентов в Прикамье​ за три года​ значительно​ вырос. В​ ряде учреждений на протяжении многих лет он выше 4.

Самым популярным техникумом среди абитуриентов стал Пермский авиационный — более 11 человек на место. В первую очередь это связано с тем, что набор специальностей и профессий, по которым реализуется образовательная программа, входит топ-50 востребованных специальностей на рынке труда России.

Также в Прикамье есть техникумы, где на место претендует меньше одного человека. К примеру, Коми-Пермяцкий агротехнический техникум — специальность ветеринария, Кудымкарский лесотехнический техникум — машинист лесозаготовительных и трелёвочных машин, Кунгурский сельскохозяйственный колледж — технология деревообработки.​ Во всех этих СПО созданы условия для будущих студентов: есть общежития, бюджетные места, современное оборудование, но студенты не идут на эти направления.





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