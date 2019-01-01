Федеральный Фонд защиты дольщиков принял решение о достройке трёх пермских долгостроев Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 9 сентября, правление федерального Фонда защиты дольщиков приняло решение о восстановлении прав ещё 400 обманутых дольщиков трёх долгостроев. Это дома на Кировоградской, 68а, Юнг Прикамья, 14 и Адмирала Ушакова, 34, отмечает в своём инстаграме врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин, врио губернатора Пермского края:

— В прошлом месяце просил фонд ускорить принятие решений по этим домам, и нас услышали. На ближайшем наблюдательном совете определят — достраивать дома или выплачивать компенсацию.

Темпы не сбавляем, до конца года определится способ помощи дольщикам ещё 33 долгостроев, уже решено достраивать дома на Екатерининской, 175 и Толмачёва, 15.

Три дома — на ул. Кировоградской, 68а и ул. Юнг Прикамья, 14, ул. Ушакова, 34 — застройщики начали возводить в период 2013–2016 г. В 2019 году все три застройщика признаны банкротами. Дома остались недостроенными, в общей сложности были нарушены права 401 дольщика. На ближайшем наблюдательном совете примут решение о достройке или выплате компенсаций.

«Набсоветом фонда уже было принято решение о восстановлении прав более 130 дольщиков ЖСК «Толмачёва, 15» — дом будет достроен. Новым застройщиком станет региональный Фонд защиты прав дольщиков Пермского края. На 2020 год в бюджете края предусмотрено софинансирование мероприятий для восстановления прав дольщиков — выплаты компенсаций или завершения строительства проблемных домов — после принятия соответствующего решения на наблюдательном совете фонда», — отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Константин Тимофеев.

Всего в регионе 58 проблемных объектов.​ Застройщики 48 из них признаны банкротами. Права дольщиков этих домов должен восстановить федеральный фонд. Застройщики 10 объектов​ банкротами не признаны, но не справляются со своими обязательствами. Чтобы решить эту проблему, правительство Пермского края утвердило дополнительные региональные меры поддержки, предполагающие выдачу займа на достройку объекта. Уже одобрена выдача займа компании «Сириус» для сдачи ЖК «Пушкарский».

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