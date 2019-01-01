Алиса Окулова С октября открываются транзитные авиарейсы из Перми в Стамбул Поделиться Поделиться Твитнуть

С четверга, 1 октября, авиакомпания Nordwind открывает транзитный авиарейс Москва — Стамбул, стыковку с которым могут осуществить и пассажиры из Перми. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Перелёты запланированы из международного аэропорта Шереметьево в ежедневном режиме на самолётах Boeing 737-800.

Подобным образом пермяки смогут осуществить полёты и в Анталью с ноября. Минимальная цена, доступная на сайте авиакомпании, — 17,9 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.