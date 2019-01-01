Елена Лодыгина журналист Администрация Перми закупит золотые нагрудные знаки на 139 тыс. руб. дороже, чем три года назад Каждый знак обойдётся в 19,5 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Пермского авиатехникума им. Швецова

Администрация Перми объявила аукцион на изготовление и поставку 18 нагрудных знаков «За заслуги перед городом Пермь» и футляров к ним. За изготовление одного знака пермская мэрия заплатит 19 533 руб.

Как сказано в конкурсной документации, нагрудные знаки с изображением герба Перми должны быть изготовлены из золота 585-й пробы. Футляры должны быть изготовлены из бархатного материала красного цвета, внутренняя часть декорирована атласной тканью алого цвета. Все знаки должны быть изготовлены и поставлены в течение 25 календарных дней с момента подписания контракта.

По сравнению с 2017 годом, когда администрация закупала аналогичные нагрудные знаки, их стоимость выросла с 11 800 руб. за одну штуку. Поставщиком тогда стало ООО «Корпоративная символика «Атолл». В ходе аукциона стоимость знаков снизилась до 11 111 руб. за штуку.

Напомним, почётный знак «За заслуги перед городом Пермь» был учреждён в 2014 году. Вручается он за заслуги в сфере общественных отношений, экономики, науки, культуры, искусства, образования, спорта, здравоохранения и в других отраслях. Заслуги должны быть подтверждены наградами, дипломами, свидетельствами, полученными на международном, федеральном, региональном и городском уровнях, получившими широкую известность и авторитет.

Также знак вручается за совершение героического поступка или другого общественно значимого действия, приведшего к спасению людей либо к предотвращению чрезвычайной ситуации на территории Перми. Как сказано в «Положении о почётном знаке города Перми», ежегодно этим знаком могут награждаться не больше пяти человек, а в юбилей города — не больше 10 человек.

В разные годы знаком «За заслуги перед городом Пермь» награждались спикер краевого парламента Валерий Сухих, председатель Пермской гордумы Юрий Уткин, управляющий директор ОАО «Авиционные редуктора и трансмиссии «Пермские моторы» Николай Семикопенко, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, генеральный директор АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Алексей Андреев, директор Пермского авиационного техникума им. А. Д. Швецова Александр Дическул и др.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.