Елена Синица Пермский марафон попал в ТОП-15 лучших соревнований мира Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский марафон занял 15-е место в рейтинге соревнований всего мира Competition Performance Rankings. Топ-лист составлен организацией World Athletics. Об этом сообщает «Рифей».

Одним из критериев оценки являются результаты участников. Так, прошедший в Перми марафон получил 8200 баллов. Ещё одним достижением марафона стало то, что впервые в России сразу две девушки превысили олимпийский норматив.

В рейтинге прошлого года лучшим организатором марафона в России стала Казань, занявшая 95-е место в мире.

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