Михаил Суслов В Перми пройдёт региональный этап международного турнира по уличному баскетболу Поделиться Поделиться Твитнуть

В субботу, 12 сентября, пройдёт региональный этап баскетбольного международного турнира 3x3 Bull Half Court. Команды поборются за путёвку в финал, который пройдёт в турецком Стамбуле.

Алексей Коньшин, организатор турнира:

— Популярность баскетбола и стритбола в Перми – это известная всем аксиома, доказательство тому — количество заявок на турнир в 2019 году: было заявлено свыше 100 команд, и только погода внесла свои коррективы. Однако даже под проливным дождём боллеры из Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Ухты сражались за путёвку на национальный финал. В текущем году, уверен, турнир пройдёт на высоком спортивном уровне, в хорошую погоду, и мы определим победителей отбора в мужском и женском турнире, которые достойно представят Пермь на национальном финале в Санкт-Петербурге и, надеюсь, на мировом. И конечно, мы учитываем требования Роспотребнадзора и предпринимаем все необходимые меры для предупреждения распространения COVID-19 на мероприятии.

Помимо Перми региональные этапы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Калининграде и Новосибирске. Отборочные турниры проходят в ещё 19 странах.









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