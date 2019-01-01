Григорий Серёдкин В Перми до конца года появится новый агрегатор такси Поделиться Поделиться Твитнуть

До конца 2020 года в Перми планирует начать работу китайский агрегатор такси DiDi. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Отметим, с августа DiDi уже работает в Казани. В группе «ВКонтакте» «DiDi taxi (Диди такси) — генеральный партнёр» указаны 12 городов, в которые зайдёт сервис после Казани. Точных дат запуска в других городах пока нет, но в ближайшем будущем сервис планирует появиться в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Уже создан сайт «DiDi такси в Перми», на котором набирают водителей.

Сейчас на пермском рынке работают такси и агрегаторы «Везёт», «Яндекс. Такси», Uber, «Ситимобил», «Максим», GetTaxi, «Такси перемен», «Зебра», Wheely.

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