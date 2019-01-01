Елена Лодыгина журналист Новый корпус психдиспансера в Перми построит ООО «Интрейджилстрой» Сумма контракта составит 426,6 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Место, где должно начаться строительство психдиспансера. Фото: конкурсная документация

Краевое минзакупок подвело итоги конкурса на строительство нового корпуса психоневрологического диспансера в Перми. На конкурс поступила одна заявка от ООО «Интрейджилстрой», компания была допущена к участию в конкурсе. 9 сентября был размещён итоговый протокол работы конкурсной комиссии.

Участник, с которым планируется заключить контракт, — ООО «Интрейджилстрой». Сумма контракта составит 426,6 млн руб. На сайте госзакупок указано, что краевое минзакупок не стало согласовывать с заказчиком — Управлением капитального строительства Пермского края — возможность заключения контракта с единственным поставщиком.

Напомним, конкурс на строительство нового корпуса психдиспансера поводился дважды. В первый раз он был признан несостоявшимся, так как на него не поступило ни одной заявки.Второй конкурс проводился в виде запроса предложений. По условиям конкурсной документации подрядчик должен возвести новый корпус больницы в Свердловском районе Перми, на ул. Лодыгина, 10, где сейчас размещаются здания Пермской краевой психиатрической больницы.

Мощность диспансера составит 370 посещений в смену, мощность стационара — 75 коек. Психдиспансер должен быть построен в срок до 17 сентября 2022 года.

Компания-застройщик — ООО «Интрейджилстрой» — является подрядчиком по ещё одному крупному контракту в Перми. Компания строит общежитие для иногородних студентов в Перми за 217,2 млн руб. Контракт был заключён в январе 2019 года. Общежитие должно быть построено к 20 января 2021 года.

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