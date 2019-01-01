В «Метафракс Групп» подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

По итогам первого полугодия 2020 года, выручка «Метафракс Групп» по МСФО составила 22,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель снизился на 6,7 млрд руб., или 23%, сообщает пресс-служба предприятия.

Снижение чистой прибыли составило 59%. Достигнутые показатели в компании связывают с существенным падением цен и объёмов потребления на мировом и российском рынках химической продукции, в том числе из-за пандемии Covid-19.

«Пандемия и экономический кризис 2020 года, естественно, сказались на наших финансовых показателях. Рыночная конъюнктура в первом полугодии менялась очень быстро. Самым сложным и неопределённым месяцем для всех компаний группы стал апрель. Мы действовали в крайне непростых условиях, уровень тревожности на рынках был максимальным, — говорит председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. — На старте пандемии мы оценили свои силы и сформировали комплекс антикризисных мер. Несмотря на непростые условия, нам удалось сохранить устойчивость, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Сегодня мы констатируем, что выполнили главную задачу — сохранили коллективы компаний и работоспособность предприятий, входящих в «Метафракс Групп».

Метафракс

Несмотря на кризисные явления в экономике, «Метафракс Групп» продолжает реализацию текущих инвестиционных проектов. Основные направления капитальных вложений в первом полугодии 2020 года — строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», реализация инвестиционного проекта по производству формалина и параформальдегида на промышленной площадке ПАО «Метафракс» в Губахе, установка реактора и строительство инфраструктуры для производства фенолформальдегидных смол на производственной площадке ООО «Метадинеа» в Губахе.

Величина внеоборотных активов группы за полгода увеличилась на 8% и на 30 июня 2020 г. составила 76,7 млрд руб. Увеличение произошло за счёт капитальных вложений в основные средства и объекты незавершённого строительства.

К концу года в компании ожидают стабилизации на рынке, но не исключают изменения его структуры: «По прогнозам наших аналитиков, ситуация на рынке химической продукции постепенно стабилизируется. Однако особенность текущей ситуации в том, что меняются структура и приоритеты потребления. Нет гарантии, что тренды, которые превалировали раньше, сохранятся», — заключает Армен Гарслян.

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