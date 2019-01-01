В «Метафракс Групп» подвели итоги работы за первое полугодие 2020 года
По итогам первого полугодия 2020 года, выручка «Метафракс Групп» по МСФО составила 22,9 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель снизился на 6,7 млрд руб., или 23%, сообщает пресс-служба предприятия.
Снижение чистой прибыли составило 59%. Достигнутые показатели в компании связывают с существенным падением цен и объёмов потребления на мировом и российском рынках химической продукции, в том числе из-за пандемии Covid-19.
«Пандемия и экономический кризис 2020 года, естественно, сказались на наших финансовых показателях. Рыночная конъюнктура в первом полугодии менялась очень быстро. Самым сложным и неопределённым месяцем для всех компаний группы стал апрель. Мы действовали в крайне непростых условиях, уровень тревожности на рынках был максимальным, — говорит председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. — На старте пандемии мы оценили свои силы и сформировали комплекс антикризисных мер. Несмотря на непростые условия, нам удалось сохранить устойчивость, в том числе благодаря мерам государственной поддержки. Сегодня мы констатируем, что выполнили главную задачу — сохранили коллективы компаний и работоспособность предприятий, входящих в «Метафракс Групп».
Несмотря на кризисные явления в экономике, «Метафракс Групп» продолжает реализацию текущих инвестиционных проектов. Основные направления капитальных вложений в первом полугодии 2020 года — строительство комплекса «Аммиак-карбамид-меламин», реализация инвестиционного проекта по производству формалина и параформальдегида на промышленной площадке ПАО «Метафракс» в Губахе, установка реактора и строительство инфраструктуры для производства фенолформальдегидных смол на производственной площадке ООО «Метадинеа» в Губахе.
Величина внеоборотных активов группы за полгода увеличилась на 8% и на 30 июня 2020 г. составила 76,7 млрд руб. Увеличение произошло за счёт капитальных вложений в основные средства и объекты незавершённого строительства.
К концу года в компании ожидают стабилизации на рынке, но не исключают изменения его структуры: «По прогнозам наших аналитиков, ситуация на рынке химической продукции постепенно стабилизируется. Однако особенность текущей ситуации в том, что меняются структура и приоритеты потребления. Нет гарантии, что тренды, которые превалировали раньше, сохранятся», — заключает Армен Гарслян.
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