Елена Лодыгина журналист Пермская станция скорой помощи через суд требует оштрафовать ООО «Феникс-Логистика» Сумма штрафов превышает 800 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская станция скорой медицинской помощи в августе 2020 года обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием взыскать с подрядчика — ООО «Феникс-Логистика» — 808,4 тыс. руб. Иск зарегистрирован в суде.

Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, сумма исковых требований — это взыскание штрафов с подрядчика в рамках контракта. В министерстве не уточняют, в рамках какого из двух заключённых с ООО «Феникс-Логистика» контрактов взыскиваются штрафы. Судя по данным сайта госзакупок, в 2019 году компания заключила с Пермской станцией скорой помощи два контракта на 19,2 млн руб. Один из них был заключён до 31 декабря 2019 года, второй — до 31 декабря 2021 года. Подрядчик должен был предоставить медучреждению автомобили класса В и С. Общее количество машино-часов по обоим контрактам составляет 55,5 тыс.

По данным Rusprofile, учредителем и директором ООО «Феникс-Логистика» является Павел Шмаков, являющийся учредителем и директором ООО «СоМеТе», которое также работает на рынке аутсорсинга. В марте 2020 года компания перепрофилировалась и занялась поставкой аппаратов ИВЛ для ГКУ «Дирекция единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области». С начала пандемии компания заключила семь таких контрактов на 1,6 млрд руб.

ООО «Феникс-Логистика» связано с пермским бизнесменом Евгением Фридманом, который много лет работает на рынке аутсорсинга «скорых». В частности, ООО «Феникс-Логистика» зарегистрировано по тому же адресу, где находятся другие компании, работающие на рынке «скорых»: ООО «Новоскор», УК «Нацмедхолдинг» — в Перми на ул. Окулова, 75, корпус 8. Кроме того, Павел Шмаков раньше являлся учредителем ООО «Новоскор» и директором управляющей компании «Нацмедхолдинг». По данным «СПАРК-Интерфакса», УК «Нацмедхолдинг» является управляющей компанией ООО «Феникс-Менеджмент», где единственным учредителем является отец Евгения Фридмана — Михаил Фридман.

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