Елена Лодыгина журналист В Пермь с рабочим визитом приедет зампред правительства РФ Поделиться Поделиться Твитнуть

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий вопросы оборонно-промышленного комплекса, 9 сентября с рабочим визитом приедет в Пермь.

По информации «Коммерсантъ-Прикамье», федеральный чиновник посетит три пермских предприятия: «НПО «Искра», ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» и ОДК «Пермские моторы».

Точная программа визита не разглашается, предполагается, что он посмотрит действующие производства и познакомится с перспективными проектами.

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