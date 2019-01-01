Михаил Суслов Пермский край оказался на 25-м месте в индексе рынка труда по итогам прошлого года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермский край занял 25-е место из 85 субъектов в индексе рынка труда по итогам 2019 года. Эта информация указана в исследовании, проведённом РИА «Новости».

Методика расчёта индекса рынка труда основана на агрегировании значений девяти показателей: уровень социально-экономического развития региона, уровень зарплаты, условия труда, уровень занятости, безработица, ёмкость рынка труда, время поиска работы, уровень напряжённости на рынке труда. Индекс изменяется в диапазоне от 1 до 100.

Максимальные значения индекса труда эксперты зафиксировали в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Татьяна Алфёрова, доцент кафедры менеджмента ПГНИУ:

— Показатели индекса все очень взаимосвязаны. Например, если высокий уровень безработицы, то ёмкость рынка низкая (поскольку рабочих мест нет), тогда время поиска работы больше. Отсюда и уровень напряжённости высокий. Разве что уровень развития региона не так связан. Наше 25-е место — не самое низкое, но закономерное: впереди нас основные лидеры в стране. В таких экономических центрах ситуация всегда будет лучше. Как пример, в регионах Севера — тоже: там и зарплата высокая, и численность населения маленькая, а спрос на труд высокий. Меня беспокоит, что это результаты 2019 года, а он был стабильным, основные потрясения — в 2020-м. Значительно интереснее, что произошло именно сейчас и как регионы вышли из кризиса.

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