Михаил Суслов «ВСПМО-Ависма» хочет взыскать с экс-гендиректора 4 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

ПАО «Корпорация ВСПМО-Ависма» подало иск к своему бывшему гендиректору Михаилу Воеводину на сумму более 4 млрд 73 млн руб. Исковое заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Суть претензий к бывшему гендиректору не уточняется.

Воеводин был руководителем корпорации с 2009-го по май 2020 года. В июле корпорацию возглавил Сергей Степанов.

«ВСПМО-Ависма» — крупнейший в мире производитель титана и изделий из него. В объединение входят два завода — в Верхней Салде (Свердловская область) и Березниках (Пермский край). На предприятиях работают почти 20 тыс. сотрудников.

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