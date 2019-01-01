Григорий Серёдкин Специалисты предупредили о росте цен на семечки и подсолнечное масло из-за неурожая Поделиться Поделиться Твитнуть

Серьёзный неурожай подсолнечника может вызвать быстрый рост цен в России на сделанную на его основе продукцию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экономическое издание «Совэкон».

Так, в 2020 году ожидается урожай в 11,8 млн т маслосемян. Это на 23% ниже показателя 2019 года. Такая ситуация, как считают эксперты, вызвана засушливыми весной и летом.

Отметим, этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 т маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора масломесян на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 млн т, что на треть ниже объёмов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах.

По итогам прошлой недели, средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тыс. руб. за тонну. Предполагается, что она может вырасти как минимум на 20 процентов.

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