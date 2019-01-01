Михаил Суслов В МФЦ «Эспланада» откроется супермаркет «Перекрёсток» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ГК «Проспект Групп»

Розничная продуктовая сеть «Перекрёсток» откроет супермаркет в многофункциональном центре «Эспланада», который сейчас возводится на месте кондитерской фабрики в центре Перми. Об этом сообщает пресс-служба инвестора проекта — ГК «Проспект Групп».

Супермаркет будет расположен в первой очереди центра, его площадь составит почти 2,5 тыс. кв. м.

Напомним, что в марте этого года инвесторы подписали контракт с сетью «Киномакс». Кинотеатр вместимостью в 1,1 тыс. мест также расположится в первой очереди центра, как и развлекательный центр для детей «Фанки Таун» площадью 2 тыс. кв. м.

Кроме того, в комплексе должен появиться отель сети Radisson.

Ввод первой очереди объекта в эксплуатацию запланирован на четвёртый квартал 2021 года, а всего МФЦ «Эспланада» — в 2023 году.

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