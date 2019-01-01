Михаил Суслов Физик из Перми стал одним из победителей суперфинала конкурса «Лидеры России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Начальник управления науки ПНИПУ, кандидат физико-математических наук Павел Волегов стал одним из 106 победителей суперфинала конкурса «Лидеры России». Информацию подтвердили в пресс-службе конкурса. Конкурс прошёл площадке Мастерской управления «Сенеж» в подмосковном Солнечногорске.

Волегова ждёт 1 млн руб. призовых, а также возможность получать консультации от руководителей крупнейших российских вузов, бизнеса, учёных и членов Совета Федерации РФ по науке и образованию.

В суперфинале приняли участие 300 человек со всей страны. Из них 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, по 10 человек вышли по каждому из трёх спецнаправлений — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии».

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