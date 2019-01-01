Михаил Суслов Правительство планирует сделать выходным 31 декабря Поделиться Поделиться Твитнуть

Минтруд РФ подготовил проект постановления о выходных днях в следующем, 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно ему, планируется установить следующие выходные дни:

— с 1 по 10 января;

— с 21 по 23 февраля;

— с 6 по 8 марта;

— с 1 по 3 и с 8 по 10 мая;

— с 12 по 14 июня;

— с 4 по 7 ноября;

— 31 декабря.

Проект вынесен на общественное обсуждение до 22 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.