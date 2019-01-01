Михаил Суслов
Правительство планирует сделать выходным 31 декабря
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Минтруд РФ подготовил проект постановления о выходных днях в следующем, 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.
Согласно ему, планируется установить
следующие выходные дни:
— с 1 по 10 января;
— с 21 по 23 февраля;
— с 6 по 8 марта;
— с 1 по 3 и с 8 по 10 мая;
— с 12 по 14 июня;
— с 4 по 7 ноября;
— 31 декабря.
Проект вынесен на общественное обсуждение до 22 сентября.
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