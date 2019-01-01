Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Свет надежды» откроет сезон в «Триумфе» MusicAeterna «четыре» превращается в «пять» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Сергей Аристов

Частная филармония «Триумф» откроет концертный сезон 21 сентября. Вообще-то концерты на сцене бывшего кинотеатра «Художественный» идут уже с 7 сентября, но на официальное открытие запланировано нечто особенное.

В вечер открытия в «Триумфе» выступит с концертом вокальный ансамбль MusicAeterna four, ранее известный как Jazz Aeterna и состоящий из певиц хора Теодора Курентзиса MusicAeterna. Это первый концерт в Перми после переезда коллектива в Санкт-Петербург.

По словам арт-директора «Триумфа» Сергея Аристова, название программы — Lux Spero («Свет надежды», 6 +) — выбрано не случайно. После долгих тяжёлых месяцев пандемии, которые переживал весь мир, необходим маленький лучик надежды на лучшее, на то, что свет победит тьму.

В Перми коллектив впервые выступит в обновлённом составе. К ансамблю присоединилась меццо-сопрано Елена Гурченко, коренная петербурженка, которая с раннего детства занималась вокалом, пела во многих ансамблях и камерных хорах Петербурга, а с прошлого года стала артисткой хора MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Таким образом, четвёрка певиц трансформируется в пятёрку.

Сергей Аристов, арт-директор частной филармонии «Триумф»:

— Для нас важно, что юбилейный сезон «Триумфа» отроет именно коллектив MusicAeterna four. Это значит, что даже после переезда коллективов Теодора Курентзиса в Санкт-Петербург мы не теряем связь и остаёмся культурным мостом, связывающим Пермь и Питер. Эту связь мы планируем развивать и дальше.

Начинающийся сезон в «Триумфе» пятый, юбилейный, и, по словам Сергея Аристова, вся его программа обещает быть «бомбической».

Начало концерта — 21 сентября в 20:00.

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