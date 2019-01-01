Школьный музей из посёлка Марковский признан лучшим в Поволжье Поделиться Поделиться Твитнуть

В Москве наградили победителей конкурса «Единой России» на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны. 16 школ получили гранты на развитие экспозиций. Музей 16-й Гвардейской танковой дивизии при Марковской школе (Чайковского городского округа) занял первое место в номинации «Сельский музей» среди ПФО, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Награждение победителей прошло в Государственном историческом музее на Красной площади. Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн отметил, что на конкурс заявилась каждая 12-я школа в стране.

«В этом году у нас 96 лауреатов, больше трёх тысяч школ заявились на участие», — сказал Александр Хинштейн.

Он напомнил, что в этом году организаторы сознательно проводили конкурс в двух номинациях — городские и сельские школьные музеи, потому что они изначально находятся не в равных условиях.

Председатель общественного совета «Исторической памяти» Сергей Нарышкин подчеркнул, что в конкурсе участвовали школьные музеи их всех федеральных округов.

«Победители прошли многоэтапный отбор и по праву заняли первые места в своих номинациях. Хороший школьный музей не только хранит память о подвиге, но и мотивирует школьников на самостоятельное изучение истории. Создать хороший музей — непростая задача, и я знаю, что многие из вас отдали этому благородному делу большую часть жизни. За это вам искренняя благодарность», — сказал Сергей Нарышкин, обращаясь к победителям.

Музей 16-й Гвардейской танковой дивизии при Марковской школе (Чайковского городского округа) занял первое место в номинации «Сельский музей» среди ПФО. Руководитель музея Марковской школы Николай Михайлов признаётся, что грант в 500 тыс. руб. в первую очередь планируется потратить на приобретение музейного оборудования. «У нас очень старые музейные витрины, им лет по 25. Их отдали в музей при расформировании местного военторга. В первую очередь хотим приобрести современные музейные витрины», — признаётся Николай Михайлов, добавляя, что сейчас их музей очень востребован в системе образования Пермского края. «Ресурс музея просто неоценим сейчас, когда стало уделяться столько внимания патриотическому воспитанию», — говорит он.

Музейная экспозиция в посёлке Марковском открыта 22 февраля 1998 года. Музей 16-й гвардейской танковой дивизии был вывезен из Германии вместе с соединением в 1993 году. К этому времени военный городок для танкистов не был построен. Почти три года контейнеры с уникальной музейной коллекцией простояли под открытым небом. Многие предметы пришли в негодность, были расхищены. С открытием городка из сохранившихся музейных предметов, собранных материалов у жителей посёлка в школе возродили музей, сохранили боевую историю прославленной на полях сражений танковой дивизии.

Среди уникальных экспонатов — три ордена Славы Дубова И. В., трофейный немецкий аккордеон Royal standard, пистолет-пулемёт Шпагина, исторические формуляры частей соединения.

Музей работает с различными категориями населения: дошкольниками, учащимися, призывниками, ветеранами труда и боевых действий, сотрудничает с музеями, органами власти, средствами массовой информации, учреждениями культуры и спорта. Установлены партнёрские отношения с краевым геронтологическим центром. В музее создана вокальная группа «Звезда», реализуется музейно-образовательная программа «Песни великого Подвига».

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин, входивший в состав экспертов конкурса, отметил, что школьные музеи сохраняют историю, которая ближе нам всем: историю двора, класса, улицы. Он подчеркнул, что они основаны на большой академической работе — пусть не больших ученых, но школьников.

Напомним, в общей сложности 96 лауреатов получили гранты на развитие музея: победители — 500 тыс. руб., занявшие второе и третье места — по 300 тыс. и 200 тыс. соответственно. По словам Александра Хинштейна, конкурс пройдёт и в следующем году — формат его прорабатывает «Единая Россия» совместно с Минпросвещения.

Победители конкурса:

Северо-западный федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — общественный музей истории детского движения следопытов-свирцев «Живая связь времён» школы №3 имени Героев Свири города Лодейное Поле Ленинградской области;

2. Номинация «Сельский музей» — музей «Память» школы посёлка Красное Ненецкого автономного округа;

Центральный федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Музей боевой славы школы №34 города Старый Оскол Белгородской области;

2. Номинация «Сельский музей» — школьный историко-краеведческий музей «Наследие» школы посёлка Уршельского Владимирской области;

Южный федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Музей подводников школы №4 имени А. Н. Кесаева, Севастополь;

2. Номинация «Сельский музей» — Музей школы №1 имени Г. В. Алисова посёлка Песчанокопское Ростовской области;

Северо-Кавказский федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Музей боевой славы гимназии №7 города Будённовска Ставропольского края;

2. Номинация «Сельский музей» — Музей боевой и трудовой славы школы №2 села Чернолесское Ставропольского края;

Приволжский федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Музей боевой и трудовой славы куйбышевцев-выпускников Соловецкой школы юнг ВМФ СССР 1942–1945 гг. школы №174 г. Самары;

2. Номинация «Сельский музей» — школьный музей боевой славы 16-й гвардейской Уманской ордена Ленина Краснознаменной ордена Суворова танковой дивизии имени полного кавалера ордена Славы Дубова И. В. школы посёлка Марковского Пермского края;

Уральский федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Музей боевой славы школы №30 имени 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса г. Дегтярска Свердловской области;

2. Номинация «Сельский музей» — Музей боевой славы школы посёлка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа;

Сибирский федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Музей истории системы образования Колпашевского района школы №2 города Колпашево Томской области;

2. Номинация «Сельский музей» — Историко-краеведческий музей школы села Кейзес Омской области;

Дальневосточный федеральный округ

1. Номинация «Городской музей» — Историко-краеведческий музей имени Героя Советского Союза Г. С. Асеева школы №65 города Улан-Удэ Республики Бурятия;

2. Номинация «Сельский музей» — школьный историко-краеведческий музей школы села Сергеевка Приморского края.

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