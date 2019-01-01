В Перми в рамках нацпроекта БКАД завершена реконструкция участка шоссе Космонавтов Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми завершился второй этап реконструкции участка шоссе Космонавтов — была отремонтирована дорога от реки Мулянки до аэропорта Большое Савино. Работы были выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает сайт губернатора и правительства региона.

В ходе второго этапа была отремонтирована ул. Аэродромная и реконструирован разворотный участок в районе съезда к старому терминалу аэропорта.

В рамках комплексного ремонта ул. Аэродромной на участке в 600 м подрядчик переустроил электросети и газопровод, сделал новое основание дороги, в том числе на участках расширения кольцевой развязки, установил новый бортовой камень, 48 опор освещения, барьерные ограждения и обустроил тротуар.

Участок шоссе Космонавтов стал шестым дорожным объектом, отремонтированным в этом году в Прикамье по национальному проекту. Ранее был принят также участок шоссе Космонавтов протяжённостью 1,1 км от ул. Архитектора Свиязева до моста через реку Мулянку .

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Прикамье реконструируют 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 — в рамках экономии от проведения весной конкурсных процедур. Работы включают ремонт, реконструкцию и строительство дорог, а также установку светофоров объектов и комплексов фотовидеофиксации. На сегодняшний день в эксплуатацию сданы уже 14 объектов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.