В Перми обнаружены бракованные бюллетени для голосования на выборах губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: instagram избирательной комиссии Пермского края

В ТИК Индустриального района обнаружены 14 бюллетеней «с точками краски в различных местах на лицевой части». Об этом сообщили в краевом избиркоме.

«Данные бюллетени были выявлены в ходе предусмотренной законом передачи избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям и при проводимом при этом их поштучным пересчёте и выбраковке, которые проходили в Индустриальном районе в присутствии членов комиссии от разных партий и общественных организаций», —пояснили в избиркоме.

По их словам, бюллетени печатались в типографии «Мастер-знак», и при их производстве «на печатный вал попала капля краски, которая впоследствии отпечаталась на различных местах бюллетеня».

Основная часть таких бюллетеней была уничтожена, но 14 экземпляров всё же попали в упакованную пачку.

Примечательно, что производственный брак отобразился непосредственно напротив фамилии одного из кандидатов в губернаторы.

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