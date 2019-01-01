И. о. начальника департамента градостроительства Перми стал Владимир Сюткин Поделиться Поделиться Твитнуть

По информации «Нового компаньона», и. о. начальника департамента градостроительства и архитектуры администрации Перми назначен Владимир Сюткин. Ранее он был заместителем начальника.

Назначение произошло после того, как Мария Норова ушла в отпуск. По информации «Коммерсанта-Прикамье», он продлится до 22 октября, после которого Норова покинет свою должность.

При этом источник «Нового компаньона» рассказал, что окончательного решения, избавится ли Владимир Сюткин от приставки «и. о.», пока не принято.

В декабре 2019 года Пермское УФАС сообщало, что на Владимира Сюткина наложен штраф в сумме 8 тыс. руб. за игнорирование предписание антимонопольного органа.

В октябре прошлого года УФАС удовлетворило жалобу ООО «СЗ «Альфа-Инвест» на отказ департамента в выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома в микрорайоне Садовом по адресу ул. Уинская, 2б.

Департамент должен был устранить нарушение в назначенный срок, но так и не сделал этого.

Напомним, в августе свой пост покинула начальник департамента земельных отношений Ольга Немирова, которая курировала в том числе и департамент градостроительства и архитектуры. Её место с 17 августа заняла Лариса Ведерникова, которая до этого была первым заместителем министра имущественных отношений Пермского края.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.