Елена Лодыгина журналист Краевое минимущество взыскивает в суде с «Треста №14» долги по аренде Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края обратилось в Арбитражный суд с иском к ПАО «Трест №14» о взыскании арендной платы за земельный участок в Перми по адресу шоссе Космонавтов, 141а.

Как пояснили в краевом минимущества, речь идёт об участке, который был передан в аренду ПАО «Трест №14» ещё в 2015 году. Участок был арендован на три года. Долги по арендной плате за весь период пользования составили 185 тыс. руб. Компании были начислены пени в размере 145 тыс. руб. Однако в Арбитражном суде Пермского края минимущество взыскивает лишь часть долга —71,3 тыс. руб.

Ранее стало известно о том, что АО «Корпорация развития Пермского края» станет единственным акционером ПАО «Трест №14», чтобы достроить дома застройщика, которого сейчас требуют признать банкротом. С соответствующим иском в суд обратилась налоговая служба. Сумма исковых требований составляет 218 млн руб.

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