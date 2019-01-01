В России могут возникнуть перебои с поставкой импортного алкоголя Поделиться Поделиться Твитнуть

Новые нормы закона о виноделии могут привести к перебоям с поставкой импортного алкоголя.

Как сообщает «РБК», магазины уже начали отказывать поставщикам в приёмке товара. Особенно это касается вин и коньяков.

Согласно новым нормам закона, теперь на этикетке необходимо указывать место происхождения и год урожая винограда, но технологии производства не всегда позволяют это сделать.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) считают, что продукция, которая поступила в продажу до 26 июня, должна оставаться на полках в магазинах, но новые товары уже обязаны соответствовать обновленному законодательству.

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