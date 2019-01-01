Кондукторы пермских автобусов теперь обязаны «погасить» билет на проезд Поделиться Поделиться Твитнуть

Вступило в силу постановление администрации Перми об изменениях в Порядок организации бесплатной пересадки.

Согласно документу, теперь кондуктор общественного транспорта обязан «погасить» билет пассажира при выдаче пересадочного талона.

Сделать это он должен «путём надрыва билета в верхней части, не повреждая обязательные реквизиты».

Напомним, с 15 июля этого года пассажиры автобусных и трамвайных маршрутов городского транспорта имеют право на одну бесплатную пересадку в течение 40 и 60 минут.

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