В Перми курсы вождения после пандемии подорожали на 60% Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермь стала лидером среди крупнейших городов России по росту стоимости курсов вождения. Издание «Известия» со ссылкой на исследование «Авито. Услуги» сообщает, что в Перми автокурсы за последние месяцы выросли на 60% и одно занятие теперь стоит в среднем 800 руб.

При этом средняя цена в России — 500–600 руб.

Далее по росту стоимости занятия следуют Уфа (+25%, до 500 руб.), Саратов, Нижний Новгород и Казань (+20%, до 600 руб.).

При этом в принципе в России резко вырос спрос на автокурсы: по сравнению с апрелем — в 3,7 раза.

При этом в некоторых городах наблюдается настоящий «бум». Так, в Тюмени интерес вырос на 986%, в Барнауле — на 723%, Ростове-на-Дону — на 552%, Москве — на 477%, Казани — на 420%.

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