В Пермском крае владельцы 17% кредитов имеют крупные просрочки Поделиться Поделиться Твитнуть

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в Пермском крае 17% потребкредитов имеют длительные просрочки (свыше 30 суток).

По данному показателю Прикамье находится на 13-м месте среди 30 исследованных регионов.

При этом за год ситуация в Прикамье чуть улучшилась — в июле 2019 года потребкредитов с длительной просрочкой было 17,3%.

Самый большой объём просроченных кредитов — в Ставропольском крае (22,8%), самый маленький — в Ханты-Мансийском АО (9%).

В среднем по России доля длительных просроченных кредитов составила 16,8%, снизившись за год на 0,7%.

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